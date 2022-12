JTSE2022 – Elation

Proteus, Fresnel et Pannel

La gamme Proteus de luminaires IP65 s’enrichit de trois nouveaux modèles pour en compter désormais dix. Le Brutus est un wash forte puissance : 1 200 W de LEDs pour 75 000 lumens disponibles. Six gobos rotatifs en verre, roue d’animation, frost et iris permettent à l’utilisateur une multitude d’effets. Les modèles Proteus Rayzor 1960 et Rayzor Blade S complètent la ligne.

Le Fuze Wash 500 est un asservi Fresnel à LED conçu pour le théâtre, la télévision et toutes les situations où la qualité de la lumière est une priorité. La source LED rouge, vert, bleu, mint et ambre, et les outils de corrections colorimétriques permettent de délivrer une large palette de couleur et aussi d’obtenir des IRC très élevés, jusqu’à 92. ■