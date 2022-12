JTSE2022 – Electro-Voice

L’Electro-Voice Everse 8 est une enceinte sur batterie (autonomie 6 à 12 heures), intégrant un boomer de 20 cm et un tweeter 1” à chambre de compression, pour un niveau maximal de 121 dB SPL. Elle possède aussi un mélangeur numérique quatre canaux, un module récepteur Bluetooth avec couplage stéréo si on utilise deux enceintes peut alimenter un récepteur HF en 12 V, et elle est disponible en noir ou en blanc.

Toujours chez Electro-Voice, la Série MFX comprend des retours de scène équipés de haut-parleurs coaxiaux de 30 cm (MFX-12MC) ou 38 cm (MFX-15MC). Ils s’utilisent en passif ou biamplifiés, permettent un angle de 35° ou 55°, leur dispersion est de 60°x40° pour un niveau maxi de 135/136 dB SPL respectivement. ■