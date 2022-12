JTSE2022 – ETC

Découpes & spot

Très compacte et se distinguant par son rapport poids/puissance très favorable, la découpe Halcyon Gold déploie 31 000 lumens pour 28,1 kg, ce qui donne un rendement de 72 lm/W pour la matrice LEDs de 430 W. Elle dispose de quatre couteaux à fermeture totale sur module rotatif de 180°, ainsi qu’un zoom 6 – 57°.

Dans la même gamme des découpes Halcyon, on trouve également les modèles Titanium et Platinium, proposant des flux lumineux de respectivement 40 000 et 70 000 lumens. La gamme est ainsi complète et permet de répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs. ■