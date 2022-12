JTSE2022 – Evolite

Fresnels & hybrides

Ce projecteur Fresnel dispose d’un IRC de plus de 95. Son système optique avec zoom 15 à 60° assure une projection de lumière très uniforme et adaptée aux situations des plateaux et studios. Le FRZ200WW est doté d’une LED de 200 W et propose une température de couleur de 3 200 K. Son coffret est en aluminium et il est classé IP20.

Une autre déclinaison de Fresnel porte la référence FRZ100WW. Le zoom est ici manuel, de 10 à 60°. La source est une LED de 100 W, la température de couleur reste à 3 200 K et les performances d’IRC sont tout aussi remarquables. ■