JTSE2022 – Fohhn

Découper les enceintes colonne à bonne hauteur assure une meilleure intégration sur les côtés de l’écran.

Les LS-4 et LS-2 sont des caissons de basses « colonnes », de section identique à celle des autres enceintes Linea de chez Fohhn ; la LS4 intègre quatre transducteurs de 4’’ animant quatre radiateurs passifs (ou deux pour la LS2). La courbe de réponse descend ainsi jusqu’à 45 Hz.

Enfin, notons une nouvelle version du modèle Focus Slim, tenant compte de demandes des clients : sa forme n’est plus arrondie et elle est moins large, pour une intégration plus facile. ■