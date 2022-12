Par

Le Racoon P14/4 est un Par de forte puissance et d’IRC élevé. Classé IP65, il inclut 14 sourCes LEDs RVBMint. Il permet de commuter entre très forte lumière et respect maximal du rendu des couleurs. Son dimmer est très précis et contient une émulation tungstène. Un ensemble d’accessoires de modelage du faisceau est disponible. ■