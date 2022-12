JTSE2022 – Meyer Sound

Nebra est un logiciel de gestion de réseau Milan AVB facile à utiliser (pas de chaînes de texte à entrer pour la configuration), disponible sous macOS et Windows, qui « reconnaît » automatiquement tous les appareils AVB présents sur le réseau, Meyer ou autres, et apporte des fonctions de suivi et de télémétrie comparables à certains aspects du logiciel Compass de la marque.

Signalons aussi que l’enceinte Ultra-X2 est désormais disponible en variante AVB. ■