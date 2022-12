JTSE2022 – Prolights

Montée en gamme

Smart BatPlusG2 est une version haut de gamme du Smart Bat, avec une puissance et des performances de batterie améliorées. IP65, ce luminaire est équipé de quatre LEDs 20 W RVB+BC. L’IRC est élevé, la puissance deux fois supérieure sur batterie que la génération précédente, et près de trois fois s’il est connecté au secteur. Calibré Spektra, le Smart BatPlusG2 dispose de batteries interchangeables et de couvercles de plusieurs couleurs, pour changer son look à volonté. ■