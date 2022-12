Levage garanti à vie

Quatre modèles de solutions de levage constituent la gamme Nero. Leur complément de référence, par exemple Nero 250, donne la charge maximale. Le plus gros moteur soulève deux tonnes. C’est inédit, on trouve sur la chaîne une butée en mousse qui vient actionner des contacteurs pour stopper le levage en fin de course avant que le moteur ne force. ■