JTSE2022 – Riedel Communications France

Un Punktum, c’est tout

Punktum (point) est une solution de boîtiers d’ordre Party Line over IP, 32 canaux, quatre directions sur panel (réf. Q210) et deux directions sur beltpack filaire (réf. Q110). Elle est compatible avec une interface quatre fils, dont Boléro. Riedel annonce un produit plug & play et abordable pour des structures d’ordre simples et rapides à déployer. ■