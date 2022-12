JTSE2022 – Sennheiser

EW-DX, la série 300/500 numérique

L’EW-DX reçoit deux canaux dans un demi-rack 19”. Il est compatible avec EW-D en audio, synchro BT et batteries. Il affiche 134 dB de dynamique et s’émancipe du gain d’émetteur. Il dispose des fonctionnalités réseau suivantes (WSM et control cockpit) : Dante POE, prise casque, dock de charge, plan iso fréquence 600 kHz, soit 147 micros simultanés dans sa largeur de 8 MHz. ■