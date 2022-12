JTSE2022 – Showtec

Machines à fumée

Quatre machines à fumée constituent la gamme Qubiq. Les modèles S1000, S1500 et S2500, une série de machines à fumée traditionnelles, sont complétées d’une référence F1500, une machine à brouillard délivrant un résultat plus subtil. L’intensité de l’effet est réglable de zéro à 100 % et les paramètres se commandent en manuelle, en DMX, par télécommande ou timer. ■