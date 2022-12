JTSE2022 – Starway

Déclinaisons

À l’image de son aîné Baracca, il contient une source laser. Avec les de 260 W de sa source, la Baracca 360 et plus compact que le Baracca initial. Son angle de faisceau de 1,7° permet un éclairement de 159 000 lux à 20 m. On retrouve les outils de création comme la roue de 17 couleurs, le CMJ, la roue de 19 gobos, les prismes et le frost.

Doté d’une source au format RVBB de 19 x 40 W ainsi que d’un zoom allant de 4,5 à 45°, le Daytona est une évolution du Modena. L’Enzo est quant à lui un projecteur 600 W inspiré du Lusso, mais doté de couteaux. ■