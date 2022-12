JTSE2022 – StreamIt

La marque néerlandaise StreamIt propose l’IRIS, une solution de transport audio sans-fil sur DECT. Les boîtiers (Tx et Rx) sont très petits, assurent une portée allant jusqu’à plus de 100 m ; on peut installer jusqu’à 10 émetteurs simultanément, chacun gérant 100 récepteurs. La configuration s’effectue via une app sur smartphone.

Le logiciel de suivi en temps réel d’interprètes Timax passe en version 2. Peu de changements « visibles », mais tout a été affiné en interne, à l’occasion du passage à Windows 11 et aux processeurs M1 Apple. Les trackers TT4d sont désormais mieux suivis, leur trajectoire mieux lissée. ■