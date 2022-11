« Le dock Pullman a fait le plein dès la fin mars, et il y a encore des demandes sur liste d’attente », se réjouit Jean-François Thomelin, commissaire général de l’exposition. Il faut dire qu’il a de quoi garder le sourire en retrouvant cette année le nombre d’exposants de 2019, et lorsqu’il nous annonce quelques belles nouveautés.

Place au studio !

« On s’aperçoit que les univers se croisent entre le live et le studio, le monde de la scène s’appropriant les outils jadis réservés aux cabines d’enregistrement. Nous avons donc pensé que ce serait une bonne idée que de proposer un espace où l’on pourrait voir du matériel de studio en situation, associé à un lieu d’écoute d’enceintes de monitoring. Ainsi, nous équipons la mezzanine du dock Haussmann avec 300 m2 de studio training sur huit stands, et deux lieux d’écoute, l’un réservé au monitoring studio avec les fabricants d’enceintes et le second en immersive training, avec Genelec qui présente son système de calage pour le son immersif dans un espace de 30 m2 avec un setup d’une vingtaine d’enceintes. Sur cet espace, on accueille également des produits de traitement pour studio, Vicoustics, ou softwares comme Flux::, Brain Modular, (Créateur de Usine Hollyhock), et d’autres encore. »

Les JTSE Awards

Jean-François Thomelin annonce une autre grosse « première » avec la création d’un concours destiné à récompenser l’innovation. « Nous avons déterminé trois catégories :

les projets artistico-techniques qui peuvent être un concert, une pièce de théâtre, une expo, un opéra, un spectacle de rue, etc., les produits hardware-software couvrant le matériel dans leur ensemble, et enfin les services, qu’il s’agisse de formation, d’outils créés par des fabricants pour traiter la location, ou encore des réseaux sociaux et les applications dédiés à notre milieu. »

Présidé par Géraldine Mercier (rédactrice en chef de la revue AS), un jury de sept personnes se réunit. Celui-ci est composé de prestataires techniques en activité dans les différents secteurs, dont notre collaborateur Éric Moutot.