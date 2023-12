JTSE2023 Algam

Allen & Heath

Les CQ-12 et 18T proposent une interface intuitive dédiée aux musiciens via leur écran tactile de 7”. Un mode plus avancé permettra également aux techniciens son d’affiner leur mixage. Moteur audio FPGA 96 kHz 24 bits identique aux grosses consoles, connexions Bluetooth, réseau Wi-Fi et filaire.

La CQ-20B, sans écran, est pilotable à partir d’un ordinateur via le Wi-Fi ou réseau filaire. Une application pour smartphone est disponible, ainsi que l’enregistrement multipiste sur SD, en stéréo sur clé USB et interface USB pour l’export en multipiste. Son moteur audio FPGA 96 KHz 24 bits est identique aux grosses consoles.

L’Avantis Solo est une déclinaison de sa grande sœur Avantis. Elle est pourvue du même moteur audio que les consoles live, FPGA à 96 kHz. Sa latence est de 0,7 ms, le mixage de 64 entrées vers 40 bus. Elle possède un écran HD, 12 faders, deux slots de 128 canaux pour cartes optionnelles pour les connexions Dante, MADI.

Martin

En avant-première mondiale, Martin dévoile le MAC One, un wash compact de 4 kg ultra-rapide de 120 W en RVBL. Il crée la même quantité de lumière que le MAC Aura premier du nom. Sa lentille Fresnel propose un effet aura à l’aide de 24 LEDs RVB, sur une plage de zoom de 4° à 30°. Il est compatible P3 et très silencieux.