JTSE2023 Arbane Groupe

Le logiciel AMI (Audio Modular Interface) est destiné au contrôle des amplificateurs d’installation APG. Très intuitif, il adopte une visualisation façon console numérique, et permet de contrôler tous les modules audio des DSP des amplificateurs (avec un délai et un limiteur indépendants du preset d’enceinte), plus des fonctions de matrices, de groupes, des presets pour enceintes Step Array…