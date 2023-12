JTSE2023 Audio Sud

Le haut-parleur sans-fil Otarkio est doté d’un amplificateur numérique intégré. Sa connexion sur rail d’alimentation plafonnier est de type GA69 et la communication répond à la norme DECT via un boîtier émetteur/récepteur. Ce boîtier est également équipé d’une entrée analogique et d’un slot pour utiliser une carte micro SD. L’administration du système s’effectue via une application.