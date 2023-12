JTSE2023 Audio-Technica

L’ES 964 fait sa sortie mondiale. Il s’agit d’un micro trois capsules à poser sur table. Il est destiné aux salles de conférences, de réunions, etc. Il permet une couverture sur 360 degrés et une gestion sur six zones virtuelles pour établir des priorités. Il est doté d’une couronne de LEDs avec couleurs paramétrables. L’administration du système s’effectue par Digital SmartMixer ATDM.

La gamme Smart iP s’enrichit des enceintes deux voies bi-amplifiées fabriquées par Genelec : la 4436A suspendue et la 4435A encastrable. La connexion s’effectue par un seul câble et est compatible avec les protocoles AES67 et Dante. L’alimentation est en POE + et l’application Smart IP Manager permet d’administrer les enceintes.