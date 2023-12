JTSE2023 Coda Audio

La Coda Audio CiRay, enceinte trois voies passive équipée de deux boomers de 10’’, possède la même largeur que les ViRay et AiRay, et un seul moteur médium/aigu DDP (angles possibles : 60°, 90°, 120° ou asymétrique). La CiRay adopte un refroidissement interne de type DAC (Dynamic Audio Cooling), sa puissance admissible est de 1 400 W AES, pour un niveau SPL maximal de 145 dB SPL crête.

Space By Coda

D’une épaisseur de 7 cm, l’enceinte trois voies Space By Coda est disponible au format panneau mural de 60 x 60 cm (M1), 60 x 120 cm (M2) ou 120 x 120 cm (M3) – un tout nouveau concept. Équipée d’un boomer 10’’ et d’une section médium/aigu pivotante, la M1, par exemple, permet de générer jusqu’à 121 dB SPL à 1 m, et se prête parfaitement à des installations immersives discrètes puisqu’elle peut se recouvrir d’un tissu. Le caisson de graves complémentaire SCX Pedestal, d’un look élégant, complète le système.