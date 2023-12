DMX2Vegas propose une solution de contrôle de nombreux rubans de LEDs innovante, dont la magie réside dans les drivers. Il est possible de piloter des kilomètres de LEDs, avec des dégradés et des décalages sur seulement 16 canaux DMX. La grande version des drivers supporte 800 LEDs, et la petite version 250 LEDs, en RVB ou RVBB.