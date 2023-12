JTSE2023 DPA

Le nouveau venu dans la série 2000 a été dévoilé, il s’agit du microphone Shotgun 2017. Super cardioïde, il est équipé d’un préamplificateur intégré non dissociable. Il est robuste et résistant à l’humidité et à la condensation.

Ses dimensions sont très compactes grâce au tube à interférence plus court. Son lobe arrière plus petit permet une utilisation optimale en intérieur. Les deux derniers cardioïdes ont également été présentés : le 2012, cardio, 151 SPL max, d’une dynamique de 131 dB et de 94 mm de long ; et le 2015, cardio large, 150 dB SPL max, dynamique de 132 dB, 94 mm de long et 19 mm de diamètre pour les deux. Par sa courbe polaire, le 2015 présente les qualités d’un omni.

Ils sont livrés avec leur pince à verrouillage.