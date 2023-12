JTSE2023 ESL

Prolights

L’Astra Hybrid 330 IP est la version pour l’extérieur de l’Astra Hybrid que nous avions testé dans nos colonnes. Il reprend les mêmes fonctionnalités en plus de son traitement IP65, pour une masse de 25 kg. L’ECL Fresnel CT+L BK est un Fresnel pour télévision et théâtre équipé d’une source six LEDs RVB bleu royal, menthe, PC ambre de 600 W supportant de nombreux protocoles, qui offre un IRC de 97,5. Un écran latéral permet de le piloter facilement pour le réglage ou une utilisation sans DMX.