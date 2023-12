JTSE2023 ETC France

Le MiniStar vient rejoindre Hyperstar et Lonestar dans la gamme ETC. C’est un projecteur dédié à l’événementiel et aux prestataires. Il contient une source de 300 W LED dans un format compact de 16 kg, dispose de deux roues de couleur (avec un cumul de 60 teintes en combinant les deux), d’un effet « mix de couleurs » jusqu’à quatre teintes, de deux roues de gobos dont une rotative.

Le PAR 4WRD est une coquille vide à laquelle on vient ajouter le module Retrofit Source 4WRD de la marque. On y retrouve alors toutes les fonctions d’un PAR ETC, dont les trois lentilles standard.