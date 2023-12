JTSE2023 Highlite

DAP Audio

Le système Silent Disco se compose de casques sans-fil rechargeables (jusqu’à huit heures d’autonomie), munis d’un sélecteur de canal (trois possibles) avec code couleur LED sur les oreillettes, et d’un émetteur analogique travaillant sur la bande 863/865 MHz, pour une portée jusqu’à 450 m. Au-delà du concept de discothèque silencieuse, Silent Disco se prête parfaitement à des applications de muséographie par exemple.

DMT

Les Alpha Series A2.6i sont des dalles de LED de 50 x 50 cm destinées à de l’installation fixe, avec un pitch de 2,6 pour une intensité jusqu’à 1000 nits. La maintenance peut se réaliser à l’avant et à l’arrière, elles sont équipées en Novastar, et disposables avec des angles entre -5° et +10°.

Stage Blinder Flex Blaze

Showtec

Les Stage Blinder Flex Blaze sont des petits blinders matriçables composés d’un boîtier de contrôle/alimentation et de huit satellites de 100 W. Des câbles permettent d’allonger la distance entre boîtier et satellite.

Le Polar Wash 740 est un wash de sept LEDs de 40 W disposant d’un zoom de 3,5° à 44° silencieux, compact, et ne pesant que 9,8 kg pour une machine IP65. Sa lentille est entourée d’une couronne de LEDs matriçable.

WMS

Destinée à l’installation fixe, la gamme WMS regroupe plusieurs modèles d’enceintes passives murales deux voies en ABS de forme arrondie, disponibles avec boomer 4 ou 6’’, en blanc ou en noir. Elles sont étanches (IP54), déclinées en version 100 V ou en 16 ohms. Leur installation est facile.