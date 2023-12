JTSE2023 ITEMM

La formation de régisseur du spectacle vivant et de l’événementiel (bac +2) revient en 2024 et s’effectue en alternance. L’accent est mis sur les aspects collaboratifs avec les autres métiers de l’événementiel. ITEMM propose un très grand nombre d’instruments de musique et de matériels renouvelés régulièrement. Une approche théorique et pratique du métier et un suivi individualisé sont dispensés aux étudiants.