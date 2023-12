JTSE2023 Lotronic

AFX

La Trifog LED est une machine à fumée à trois buses complétées de LEDs RVB pour des effets de trichromie uniques.

La ThunderLED est une barre de LEDs statique pixellisable avec trois zones. Au milieu, des LEDs blanches Strobe et sur les côtés des pixels RVB. Les 672 LEDs RVB sont réparties en 23 segments, et les 420 LEDs blanches en 12 segments. De nombreux effets préenregistrés sont disponibles, elle est pilotable via l’audio, en automatique ou en DMX.

La MastBar-Bat est un mat d’éclairage proposant neuf LEDs de 10 W RVBBA, pilotable en Wi-Fi, DMX, télécommande IR, automatique… Elle propose une autonomie de 4 h toutes LEDs allumées, et de 24 h avec une seule couleur.

La machine à fumée lourde Cloudy Pro est une machine de 3 000 W pour 300 m2 de surface pilotable en DMX ou via télécommande, et dispose de deux buses de sortie.

La lyre Hybrid-470LED-FC est un spot-wash-beam à LED de 470 W proposant deux roues de gobos dont une rotative, une roue de couleurs, un frost, une trichromie CMJ+CTO, deux prismes. La plage de zoom est de 10° à 60° et de 3,6° à 36° en mode beam.