Le système ODIHO, récompensé aux JTSE Awards, permet de diffuser en direct le ou les contenus audio via smartphone, en HD, vers plus de 100 000 auditeurs sur un ou plusieurs canaux simultanés. Les applications sont multiples. ODIHO a équipé Roland-Garros, le Tour De France, le festival Noor Riyadh (Arabie Saoudite) avec plus de 20 000 auditeurs par jour.