JTSE2023 RVE

Le Sereniled 300 W Fresnel est un modèle de théâtre/broadcast disponible en deux versions. Une première de 350 W RVBB et une de 300 W blanc chaud et blanc froid allant de 2 700 K à 6 500 K. Les deux disposent d’un zoom de 8° à 60°.

La Sereniled Power Color est une découpe de 350 W RVBBACL proposant un zoom de 18° à 38° et un IRC élevé grâce à sa source multi-spectrale.

La mini TwinLED est une découpe de 40 W de LEDs blanches proposant une température de couleur de 2 700 K à 6 500 K, pour un zoom de 10° à 30°.