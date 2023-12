JTSE2023 SENNHEISER

L’EW-DX utilisant 88 MHz sans intermodulation, se décline dans une version Dante. Adapté pour les contextes très chargés sur la bande HF, il embarque 293 liaisons en LD (Low Density mode), une batterie Ba 70 pour 12 heures d’autonomie avec affichage de la capacité restante. Il fonctionne avec contrôle cockpit WSM et l’application pour smartphone EWD Smart Assit.

L’EW-DP SKP est un émetteur compatible version Ew-DP et Ew-DX. Son système polyvalent permet d’équiper les micros statiques, dynamiques et cravate. Il fonctionne sur batterie lithium BA 70, alimentation fantôme, carte SD pour réaliser un enregistrement (back up) et est pilotable avec application EWD Smart Assist.



L’Anubis Venue mission de Merging Technologie, distribué par Sennheiser, est une interface audio avec un écran tactile. Ses boutons physiques, ses entrées-sorties analogiques et ses capacités réseau ont permis de réaliser un système de mixage individuel innovant. Il permet à un ou plusieurs musiciens d’avoir accès à un volume et deux faders et, dans un cas extrême opposé, de lui donner accès à 16 faders, des solos, du traitement sur toute la chaîne audio.