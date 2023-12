JTSE2023 Starway

Starway présente une gamme de projecteurs étanches. En premier lieu, le Enzo Wet, copie de l’Enzo classique avec deux frosts supplémentaires. Il est IP65 et pèse 35 kg (soit une prise de poids de 4 kg). On retrouve les fonctions de l’Enzo (une source LED 550 W, un zoom de 6° à 40,5°, une trichromie, deux roues de gobos, deux prismes, un iris…).

Le Modena Wet est un modèle IP65 sous stéroïdes, passant à 15 kg, mais avec des LEDs de 60 W RVBB contre celles de 40 W du Modena. On y retrouve tout ce qui a fait le succès de son petit frère, soit une matrice pixel par pixel, un zoom de 5° à 55°…

Le Daytona Wet prend quant à lui 7 kg, affichant désormais 26 kg sur la balance. Cette version est identique au Daytona déjà testé dans ces colonnes. Un zoom de 5° à 52°, 19 LEDs RVBB, un pixel mapping avec des effets pré-enregistrés ou pilotable via une entrée DMX ou réseau.