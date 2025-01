L’OS de la console Rivage passe en version 6.61. Sur la PM3 exposée sur le stand Yamaha, on découvrait l’égaliseur dynamique Dynamic EQ 6,

qui propose six bandes (contre deux ou quatre sur les autres gammes) avec entrée Key In de contrôle par bande et mode Mid/Side en stéréo, l’outil interphAse qui aligne automatiquement les phases de deux sources sonores (Di et ampli de basse, par exemple), un outil de création de macros, de nouveaux modes de compresseur (FET Limiter, Diode Bridge), et aussi la compatibilité directe en Dante avec les systèmes d’écoute personnelle Livemix…