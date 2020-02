Jul à Bercy

C’est à l’AccorHotels Arena, anciennement palais omnisports de Paris-Bercy, que nous nous retrouvons aujourd’hui. Jul, peut-être le rappeur le plus controversé du moment, y inaugure un marathon de rap d’une semaine, où sont également programmés Vald, Lomepal et NTM. Pas de demi-mesure chez cet ovni auto-proclamé du rap français, antibling-bling, qui refuse toute interview et agite devant le nez de ses détracteurs ses disques d’or et de platine, avec une logique basée sur le concept que, si ça se vend, c’est que c’est forcément bien. La postérité jugera. Quel que soit le contexte, il n’est jamais évident de sublimer, par une mise en lumière pertinente, un univers différent du sien. Et peut-être plus encore dans le rap. Alexandre Bucher, du studio de design 4eleven, a relevé le défi avec le soutien technique des équipes de S Group. Alors, mission accomplie ?

SONO Mag : Bonjour, Alexandre. Peux tu nous présenter la tournée ?

Alexandre Bucher : En 2019, nous ne nous produisons que sur huit dates, plus un stade vélodrome en 2020. Ce soir est la quatrième de la tournée, nous commençons donc à être bien rodés. Comme il n’y a que peu de soirées, et qu’elles sont réalisées uniquement dans des Arenas, j’ai imaginé directement le design en format XXL. Disposant d’un espace et d’une capacité de charge plus importants, j’ai pu élargir la conception lumière pour lui donner du volume. Le plateau est plus grand, les ponts, plus longs, et la hauteur augmentée par rapport à ce que j’aurais pu faire avec des contraintes de zéniths.