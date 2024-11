Vincent Lérisson, lauréat de l’Opus Award, apporte sa philosophie « no timecode » à la tournée de Justice. Xavier de Rosnay, membre du duo français de musique électronique, décrit le designer lumière comme le « troisième membre du groupe ». Pour les concerts comme celui du Main Square Festival, Vincent Lérisson a intégré 28 lyres Rogue Outcast 2X Wash de Chauvet Professional dans sa conception lumière. Le design de ce projecteur, à la fois léger et IP65, s’intègre parfaitement dans le show, et notamment lorsqu’il s’agit de trancher à travers les quantités massives de brouillard mises en œuvre. Le résultat est une immersion totale dans l’univers du groupe, en tournée avec ce kit lumière jusqu’à la fin de l’année.