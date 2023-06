justice.fr : une l’application pour faciliter l’accès à la justice

Lancée par Le ministère de la Justice, Justice.fr est une application mobile téléchargeable gratuitement, dont l’objet est de faciliter les démarches à effectuer avec la justice et d’orienter les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Il est ainsi possible de trouver un tribunal ou un point-justice à proximité, de s’informer sur ses droits et les calculer par simulateur, de connaître les démarches à effectuer, d’accéder aux annuaires des professionnels du droit, tels que les avocats, les notaires…

Un tuto vidéo permet de se familiariser très rapidement avec l’application qui devrait prochainement être enrichie de nouvelles fonctionnalités comme les demandes d’extrait de casier judiciaire, d’aide juridictionnelle, ou l’accès à un espace personnel sécurisé pour suivre son affaire en ligne.