Ce panneau de contrôle mural est doté d’un écran tactile. Il permet de piloter n’importe quel équipement qui accepte les protocoles que sont l’OSC, l’UDP ou le TCP. Il dispose d’un écran 8’’ avec une résolution de 1 280 x 800, personnalisable grâce à l’application Kiosc Editor, qui permet de concevoir l’interface souhaitée en y ajoutant des boutons, des curseurs, des sélecteurs de coulers, des commandes XY, des logos ou des images. Chaque élément peut être associé uà des balises OSC, UDP ou TCP pour définir précisément son comportement et son interaction avec le système d’éclairage. Fabriqué aux Pays-Bas chez Visual Productions, et garanti cinq ans.