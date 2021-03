KIT D’EXTENSION USB POUR PLATEAUX AV

Le MS6U41A de MSolutions est un kit d’extension USB qui étend les capacités de bande passante pour les studios, espaces de réunion ou salles de cours. Il étend à la fois une source de données USB-C et quatre appareils compatibles USB 3.0, y compris les caméras, jusqu’à 100 m de distance, via un seul câble réseau. Il ajoute des capacités audio bidirectionnelles, comme la transmission de deux canaux audio entre émetteur et récepteur, et ce, dans les deux sens. En plus des caméras, la capacité d’extension compatible USB 3.0 du MS6U41A prend en charge les périphériques USB. La proposition de valeur tout en un est renforcée par un déploiement « plug and play » qui ne nécessite aucun logiciel ou pilote externe. ■