Kit pour connexion de table LIGHT 1 Sommercable

Pour une installation rapide et facile sans changement sur le meuble, le kit compact et économique Light 1 se fixe avec des vis ou des adhésifs. L’installation invisible « suspendue » sous la surface de table est aussi possible. Sur la face avant, l’entrée HDMI permet de raccorder un ordinateur, deux prises de réseau CAT6A 10Gbit et trois embases électriques complètent l’offre. Sur la face arrière, un câble de raccordement HDMI actif HI-HDRL est prêt à la connexion avec un écran ou un vidéoprojecteur, et des câbles réseau et de ligne électrique sont disponibles à la longueur souhaitée par le client. ■