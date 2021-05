KLANG:VOKAL & KLANG:-KONTROLLER

Le spécialiste du mix binaural scénique sort deux produits avec, d’une part, le processeur Klang:vokal, qui permet à 12 musiciens de construire leurs mixes à partir de 24 canaux mono ou stéréo issus d’un flux Dante ou MADI et, d’autre part, le Klang:kontroller, une interface de contrôle physique destinée à la scène qui reprend les contrôles de l’application Klang disponible pour smartphones et tablettes. Destinée à tous grâce à son utilisation intuitive, elle inclut un ampli casque de qualité studio et deux sorties XLR, pour relier un système IEM, par exemple. Deux micros intégrés captent l’ambiance alentour. Plusieurs musiciens peuvent l’utiliser et y mémoriser leurs presets. ■