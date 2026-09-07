Équipés de connecteurs Harting Han 16ES montés dans des boîtiers de couplage métallique robustes, les coffrets permettent une distribution fiable de l’alimentation vers ou depuis un câble Energy Multicore, tel que le Klotz EMC8HMFT. En complément de la version à sorties Schuko lancée au printemps dernier, les Energy Fan Out Adapter Boxes de Klotz AIS sont désormais également disponibles avec des connecteurs Neutrik powerCON True1, offrant une flexibilité accrue pour les systèmes modernes de distribution électrique. Côté connecteur multipolaire, Klotz AIS utilise un boîtier ultraléger, résistant aux chocs et aux rayures, fabriqué à partir de polyéthylène recyclé respectueux de l’environnement.