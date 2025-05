Ce câble est conçu pour les applications mobiles d’événements, de production et de médias, en intérieur et en extérieur, conformément à la norme DIN 15765. Il est équipé de 16 conducteurs de 2,5 mm² et d’une terre de protection 4 mm², conformément à la norme IEC 60228. Les conducteurs sont fabriqués en cuivre nu finement toronné en conformité avec à la norme EN 13602, avec une pureté de cuivre supérieure à 99,95 %, garantissant une excellente conductivité. La gaine extérieure, modifiée spécialement et résistante aux UV, assure à la fois une stabilité thermique et une grande flexibilité, même à des températures extrêmes allant jusqu’à -30 °C.