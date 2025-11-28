sonomag
Klotz LP164XY1S, câble 16 canaux pour enceintescompatible Socapex/RMP419AR

28 Nov 2025 | News Divers

Les dernières solutions de sonorisation en son immersif et les technologies comme l’array processing exigent des solutions de câblage adaptées. Le LP164XY1S, câble multicore pour enceintes préassemblées à 16 canaux, proposé par Klotz AIS, a été spécifiquement conçu pour les systèmes multi-amplificateurs. Il est 100 % compatible avec tous les câbles multicores pour enceintes dotés de connecteurs Socapex. Il peut remplacer jusqu’à deux câbles de haut-parleurs huit canaux, réduisant ainsi considérablement les temps de montage et de démontage. Chaque câble est muni d’un manchon thermorétractable transparent pour un marquage libre.

