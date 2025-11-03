Le PatchMaster Supreme de Klotz AIS est un câble patch doté d’un double blindage : une couche de plastique conducteur associée à une spirale de cuivre serrée, garantissant une protection optimale contre les interférences tout en conservant une grande flexibilité. Son connecteur jack 6,35 mm ultra compact est fabriqué en alliage de zinc résistant aux chocs et moulé par extrusion basse pression avec polymère injecté, assurant étanchéité totale, résistance à la traction (jusqu’à 310 N) et absence d’entretien. Le conducteur interne est en cuivre sans oxygène (99,9 % OFC) et offre une capacité très faible de 0,8 pF/10 cm. Assemblé en Allemagne, le câble répond à la norme ISO 9001:2015.