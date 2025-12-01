RCF présente la gamme KPS, des amplificateurs compacts de puissance multicanaux Classe D. Ils délivrent de 160 à 800 W par canal avec une allocation de puissance permettant de redistribuer l’énergie sans modification du câblage. Ils sont compatibles basse et haute impédance et intègrent un DSP complet avec presets pour enceintes RCF, gestion matricielle du signal et contrôle via le logiciel RDSpace. Le Wi-Fi est intégré et la connectique comprend des entrées analogiques, S/PDIF et, en option, Dante. Les appareils peuvent être pilotés via les protocoles Q-SYS, Crestron, AMX et Control4. Cette gamme offre une solution modulable et adaptée aux intégrations professionnelles.