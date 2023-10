Naostage a publié une version gratuite de son logiciel KRATOS avec l’ensemble de ses fonctionnalités. Il est désormais possible de profiter d’une émulation de tracking live et gérer des interactions avec des systèmes AVL tiers. L’interface permet de se familiariser avec le tracking pour automatiser et rendre interactif les projets scéniques.

Rendez-vous sur www.naostage.fr