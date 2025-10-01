Le modèle de monitoring trois voies compact C55-Reference de la marque allemande KS Digital intègre un haut-parleur coaxial, un woofer de 5,5’’ et une amplification totale de 350 W. Les haut-parleurs sont fabriqués sur mesure et la conception coaxiale permet un positionnement vertical ou horizontal. Le DSP Firtec intégré assure un traitement numérique précis (24 bits / 192 kHz), avec gestion avancée de la phase, filtres FIR, égalisation paramétrique, filtres en plateau, limiteur, gain et délai. KS Digital C55-Reference est compatible avec la fixation K&M 24471, il est proposé en trois finitions.