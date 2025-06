MDS Audio et Orion livrent une amélioration significative du système de sonorisation de concert au centre culturel innovant de Reims grâce à l’installation d’un système L-Acoustics de la série L, respectueux de l’environnement et cardioïde. Il est complété de subs KS28. Le lieu qui accueille jusqu’à 120 concerts par an a écrit un nouveau chapitre de son parcours musical. Cette amélioration significative de la Grande Salle, qui a accueilli des artistes tels que Justice, Christine and the Queens et Stromae, marque une étape importante dans l’engagement de La Cartonnerie à maintenir ses normes de performance acoustique renommées.