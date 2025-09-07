Cette solution complète permet aux DJs et aux artistes de musique électronique de transformer du contenu stéréo standard en paysages sonores dynamiques et tridimensionnels en direct, sans perturber les flux de travail établis ni nécessiter d’intervention technique complexe. Au cœur du système se trouve Source Separate, une technologie L-Acoustics à faible latence basée sur l’apprentissage automatique qui sépare avec précision la musique stéréo en plusieurs stems. Ceux-ci, multicanaux, sont directement acheminés vers un moteur de mixage spatial, ce qui permet un positionnement et un déplacement immédiats dans toute la salle.