L-Acoustics étend la famille ARCS

Le fabricant français présente une mise à jour de son logiciel de modélisation Soundvision ainsi que de LA Network Manager. Mais la vraie nouveauté du Prolight & Sound de Francfort réside dans le lancement d’une gamme de la série ARCS, enceintes ligne source à courbure constante. Cinq références s’ajoutent au catalogue. Les modèles ARCS A15 et A10, disponibles en versions Focus et Wide, sont complétés du sub KS21. Capable de sonoriser des audiences de 50 à 5000 personnes, ils couvrent potentiellement une distance de 45 mètres et délivrent un SPL maxi de 144 dB. Ils s’utilisent sur pieds, stackés ou accrochés et se configurent à la demande suivant la géométrie de zone à couvrir. Le guide d’onde L-Fins modulaire permet quinze profils de couverture différents avec seulement deux boites. La réponse du A15 Focus court de 41 Hz à 20 kHz, le A10 Focus de 65 Hz à 20 kHz. Le KS21 permet d’étendre la réponse jusqu’à 30 Hz (-10 dB).