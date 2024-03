Ce convertisseur de format audio permet de disposer jusqu’à 64 entrées et sorties (E/S) MADI, 16 E/S AES/EBU et jusqu’à 128 E/S Milan-AVB. L’alimentation en énergie est redondée, y compris en PoE, et les sources d’horloge possibles sont multiples, interne word clock, Milan-AVB, MADI ou AES/EBU. Ce nouveau maillon vient encore ajouter de la cohérence à l’écosystème global que le fabricant développe depuis quelques temps.